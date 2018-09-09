В ДНР рассказали о подготовке силовиками ударов с моря

ДОНЕЦК, 9 сен — РИА Новости. Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики готово отразить возможную атаку украинских силовиков с моря, для этого созданы специальные мобильные группы, заявили в воскресенье журналистам в оперативном командовании ДНР.

"Украинские военно-морские силы под руководством американских инструкторов активно ведут подготовку как к высадке морских десантов, так и к осуществлению диверсий на южном направлении", — сказал представитель командования республики.

По его словам, для противодействия возможному нападению с моря в ДНР создали мобильные группы на машинах повышенной проходимости, вооруженные противотанковыми управляемыми ракетами. Он отметил, что эти группы "готовы оперативно выйти на прибрежные позиции и поразить надводные цели противника".

"Расчеты подготовлены к ведению огня по надводным целям, знают особенности наведения ПТУР над водой", — добавили в командовании ДНР.