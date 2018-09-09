МИНСК, 9 сен — РИА Новости. Правительство Белоруссии решило отказаться от совместной с Международным валютным фондом программы структурных реформ в республике, под которую мог быть выделен кредит МВФ, сообщил министр финансов страны Максим Ермолович.
Он уточнил, что МВФ настаивал "на более сжатом периоде, когда эти реформы должны были быть реализованы". "Глава государства (президент Белоруссии — ред.) указал, что это будет шок для нашего населения и этого делать нельзя. Поэтому от программы с МВФ правительство отказалось", — сказал глава Минфина.
В то же время, отметил Ермолович, Белоруссия продолжает сотрудничество с МВФ в рамках программы социально-экономического развития республики, которая одобрена Всебелорусским народным собранием.
Между тем в августе, после принятия решения о смене премьер-министра Белоруссии и ряда вице-премьеров и министров, президент Александр Лукашенко заявил, что прежнее белорусское правительство занимало "безмозглую" позицию по тарифам в сфере ЖКХ в рамках переговоров с МВФ о кредитной программе.
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