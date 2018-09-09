В ДНР заявили о минометном обстреле со стороны украинских силовиков

ДОНЕЦК, 9 сен — РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь по селу Саханка на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, выпустив при этом почти 40 мин, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК).

С 29 августа в Донбассе действует согласованное контактной группой по урегулированию конфликта в регионе "школьное" перемирие.

"Зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по следующим направлениям: 18:35-19:20 – Широкино (под контролем ВСУ – ред.) – Саханка (под контролем ДНР – ред.) — выпущено 36 мин из 82-миллиметрового миномета", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, также украинские силовики вели огонь по Саханке из гранатометов и стрелкового оружия.

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