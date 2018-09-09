РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Координатор от ОБСЕ встретился с представителями властей ЛНР

Сюжет:
Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2018 (93)
03962
© РИА Новости / Олеся ПотаповаОфис ОБСЕ в Луганске. Архивное фотоОфис ОБСЕ в Луганске. Архивное фото
© РИА Новости / Олеся Потапова

ЛУГАНСК, 9 сен — РИА Новости. Координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Контактной группы Тони Фриш встретился в Луганске с представителями властей самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщает корреспондент РИА Новости.

Представители ОБСЕ. Архивное фото
© РИА Новости
Координатор от ОБСЕ в ЛНР оценил условия содержания удерживаемых лиц
Ранее МГБ ЛНР заявило, что украинские силовики обстреляли ЛНР, чтобы не дать координатору от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Контактной группы на переговорах по Донбассу Тони Фришу, находящемуся с визитом в Донбассе, попасть на территорию республики. В итоге Фриш все-таки попал в ЛНР и посетил Луганское учреждение исполнения наказаний, где поговорил с военнопленными, удерживаемыми в ЛНР.

На встрече присутствовали и.о. министра иностранных дел ЛНР, полпред на переговорах в Минске Владислав Дейнего, представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева, министр экономического развития ЛНР, представитель в подгруппе по экономическим вопросам на переговорах в Минске Елена Костенко.

"Я хочу вернуться к вчерашнему визиту в СИЗО. Хотел бы поблагодарить, в частности, госпожу Кобцеву, которая была с нами, когда мы посещали СИЗО. Хочу сказать спасибо вам и властям, что вы занимаетесь этими вопросами в интересах удерживаемых и их семей", — сказал Фриш.

Офис миссии ОБСЕ в Луганске. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
В ЛНР заявили о провокации украинских силовиков против представителя ОБСЕ
На встрече, в том числе, обсудили проблемы контрольно-пропускных пунктов через линию разграничения. Кобцева уточнила, что ремонт со стороны украинских властей части контрольно-пропускного пункта у Станицы Луганской не решил проблему разрушенного моста, вместо которого стоит деревянная конструкция для перехода.

"При увеличении пропускной способности со стороны Украины слабым местом остается деревянная конструкция. Если раньше мы ее ремонтировали раз в год, то сейчас мы ее ремонтируем два раза в год, и я так подозреваю, что мы ее будем ремонтировать каждые три месяца", — сказала Кобцева.

Кроме того, представитель ЛНР обратила внимание, что Киев на протяжении нескольких лет блокирует открытие пункта пропуска в районе населенного пункта Счастье, при том что Украина настаивает на открытии пункта перехода у Золотого, где нет необходимой инфраструктуры.

Минские соглашения
Минские соглашения
Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена