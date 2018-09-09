Координатор от ОБСЕ встретился с представителями властей ЛНР

ЛУГАНСК, 9 сен — РИА Новости. Координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Контактной группы Тони Фриш встретился в Луганске с представителями властей самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщает корреспондент РИА Новости.
На встрече присутствовали и.о. министра иностранных дел ЛНР, полпред на переговорах в Минске Владислав Дейнего, представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева, министр экономического развития ЛНР, представитель в подгруппе по экономическим вопросам на переговорах в Минске Елена Костенко.
"Я хочу вернуться к вчерашнему визиту в СИЗО. Хотел бы поблагодарить, в частности, госпожу Кобцеву, которая была с нами, когда мы посещали СИЗО. Хочу сказать спасибо вам и властям, что вы занимаетесь этими вопросами в интересах удерживаемых и их семей", — сказал Фриш.
"При увеличении пропускной способности со стороны Украины слабым местом остается деревянная конструкция. Если раньше мы ее ремонтировали раз в год, то сейчас мы ее ремонтируем два раза в год, и я так подозреваю, что мы ее будем ремонтировать каждые три месяца", — сказала Кобцева.
Кроме того, представитель ЛНР обратила внимание, что Киев на протяжении нескольких лет блокирует открытие пункта пропуска в районе населенного пункта Счастье, при том что Украина настаивает на открытии пункта перехода у Золотого, где нет необходимой инфраструктуры.