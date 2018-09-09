Координатор от ОБСЕ встретился с представителями властей ЛНР

ЛУГАНСК, 9 сен — РИА Новости. Координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Контактной группы Тони Фриш встретился в Луганске с представителями властей самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщает корреспондент РИА Новости.

Ранее МГБ ЛНР заявило, что украинские силовики обстреляли ЛНР, чтобы не дать координатору от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Контактной группы на переговорах по Донбассу Тони Фришу, находящемуся с визитом в Донбассе, попасть на территорию республики. В итоге Фриш все-таки попал в ЛНР и посетил Луганское учреждение исполнения наказаний, где поговорил с военнопленными, удерживаемыми в ЛНР.

На встрече присутствовали и.о. министра иностранных дел ЛНР, полпред на переговорах в Минске Владислав Дейнего, представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева, министр экономического развития ЛНР, представитель в подгруппе по экономическим вопросам на переговорах в Минске Елена Костенко.

"Я хочу вернуться к вчерашнему визиту в СИЗО. Хотел бы поблагодарить, в частности, госпожу Кобцеву, которая была с нами, когда мы посещали СИЗО. Хочу сказать спасибо вам и властям, что вы занимаетесь этими вопросами в интересах удерживаемых и их семей", — сказал Фриш.

На встрече, в том числе, обсудили проблемы контрольно-пропускных пунктов через линию разграничения. Кобцева уточнила, что ремонт со стороны украинских властей части контрольно-пропускного пункта у Станицы Луганской не решил проблему разрушенного моста, вместо которого стоит деревянная конструкция для перехода.

"При увеличении пропускной способности со стороны Украины слабым местом остается деревянная конструкция. Если раньше мы ее ремонтировали раз в год, то сейчас мы ее ремонтируем два раза в год, и я так подозреваю, что мы ее будем ремонтировать каждые три месяца", — сказала Кобцева.

Кроме того, представитель ЛНР обратила внимание, что Киев на протяжении нескольких лет блокирует открытие пункта пропуска в районе населенного пункта Счастье, при том что Украина настаивает на открытии пункта перехода у Золотого, где нет необходимой инфраструктуры.