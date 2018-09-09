Назначен врио премьер-министра Абхазии

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Врио премьер-министра Абхазии после гибели Геннадия Гагулия стал первый вице-премьер Даур Аршба, сообщили РИА Новости в пресс-службе президента республики.

Семидесятилетний Гагулия погиб в ДТП, произошедшем на отрезке дороги "Псоу-Сухум", поздно вечером в субботу. Похороны пройдут 12 сентября. Власти Абхазии объявили в этот день траур в связи с гибелью премьер-министра. Предполагается, что в среду все флаги в республике будут приспущены, культурные учреждения и телерадиокомпании отменят развлекательные мероприятия.

"Как первый вице-премьер Даур Аршба является временно исполняющим обязанности премьер-министра", — сообщил собеседник агентства.

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