СМИ: В Греции после стрельбы на границе задержали двоих турецких военных

АФИНЫ, 9 сен — РИА Новости. На греко-турецкой границе в районе Эвроса произошел инцидент со стрельбой, на греческой территории задержаны двое турецких военных, сообщает издание pronews.gr со ссылкой на источники в Генштабе армии.

Инцидент произошел в районе Ферес. По сообщению издания, произошла перестрелка, после которой были задержаны двое турецких военнослужащих – младший лейтенант и сержант.

На этом месте в 1986 году произошел бой между греческими и турецкими военными, в котором погибли один греческий и двое турецких военных.

Местное издание evros-news.gr пишет, что на греческую территорию перешли четверо турок, двое смогли вернуться на свою территорию. Между тем издание отмечает, что греческие военные считают инцидент несерьезным и готовятся вернуть турецких военнослужащих на родину.

В марте в районе Эвроса были задержаны двое греческих военнослужащих, случайно перешедшие на турецкую территорию. Их вернули только через 5,5 месяца, все это время военные были в тюрьме.

Задержание военных было одной из самых острых проблем в отношениях Анкары и Афин в последние месяцы.