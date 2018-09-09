На похороны премьера Абхазии ждут делегации из российских регионов

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Власти Абхазии ожидают ряд делегаций из регионов РФ на похоронах премьер-министра Геннадия Гагулия, заявил РИА Новости глава администрации президента Беслан Барциц.

Семидесятилетний Гагулия погиб в ДТП, произошедшем на отрезке дороги "Псоу-Сухум", поздно вечером в субботу. Похороны пройдут 12 сентября. Власти Абхазии объявили в этот день траур в связи с гибелью премьер-министра. Предполагается, что в среду все флаги в республике будут приспущены, культурные учреждения и телерадиокомпании отменят развлекательные мероприятия.

"Завтра у нас будет рабочий день, будет информация по поводу тех делегаций, которые изъявят желание приехать проститься с премьер-министром. Мы не можем сейчас конкретизировать, поскольку на такие мероприятия приглашения не рассылаем. Ожидаем гостей из многих регионов России", — сказал Барциц.

По его словам, подробности станут известны в понедельник или вторник.

Отвечая на вопрос о том, кто может рассматриваться в качестве кандидата на пост премьера, Барциц заявил: "Пока тело не предано земле, об этом говорить преждевременно".