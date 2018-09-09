Никто из семьи Додона в ДТП не пострадал

КИШИНЕВ, 9 сен — РИА Новости. Никто из семьи президента Молдавии Игоря Додона не пострадал в аварии с участием кортежа главы республики, сообщили РИА Новости в администрации президента.

Кортеж президента Молдавии Игоря Додона в воскресенье попал в аварию, глава государства чувствует себя хорошо, медицинская помощь ему не понадобилась, сообщил ранее советник президента Максим Лебединский.

"В СМИ появилась информация о том, что мать Игоря Додона серьезно пострадала в ДТП, она не соответствует действительности. Никто из семьи президента не пострадал", — сообщили в пресс-службе Додона. По данным Службы государственной охраны, в результате аварии три человека получили травмы легкой и средней степени тяжести, медики оказали им необходимую помощь.

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