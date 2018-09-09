Представитель главы компании Alibaba отрицает его уход на пенсию

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Представитель основателя и главы крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba Джека Ма заявил, что заявления газеты New York Times об уходе Ма на пенсию 10 сентября были вырваны из контекста и являются "фактически неправильными", сообщает газета South China Morning Post.

Ранее газета New York Times сообщила, что 10 сентября Ма намерен уйти с поста главы корпорации на пенсию и в интервью газете рассказал о своих планах сконцентрироваться на филантропии и преподавании.

По словам представителя главы Alibaba, эти утверждения являются неверными, так как Ма останется генеральным директором компании и только через некоторое время расскажет о своих планах по передаче власти, а не "уйдет на пенсию" в понедельник, как об этом написала New York Times.

По данным South China Morning Post, 10 сентября, в свой 54-й день рождения, Ма планирует сообщить о своих планах по управлению компанией на ближайшие 10 лет, включая планы по подготовке молодых кадров на пост управляющего компанией.

Alibaba Group является крупнейшей интернет-компанией Китая и работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.