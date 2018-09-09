Ким Чен Ын заявил о приверженности достигнутым в Сингапуре договоренностям

ПЕКИН, 9 сен — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в воскресенье заявил о приверженности достигнутым на саммите в Сингапуре договорённостям с США, сообщает Центральное телевидение Китая.

"Северокорейская сторона твёрдо придерживается договорённостей, достигнутых в ходе саммита лидеров США и КНДР в Сингапуре, и уже принялa соответствующие меры", — заявил Ким Чен Ын на встрече с председателем постоянного комитета высшего законодательного органа Китая — Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

Он выразил надежду, что США также будут предпринимать соответствующие действия, чтобы совместными усилиями способствовать политическому урегулированию на Корейском полуострове.

Ли Чжаньшу присутствовал в Пхеньяне на торжествах по случаю 70-летия основания КНДР в качестве спецпредставителя председателя КНР Си Цзиньпина.