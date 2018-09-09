В ДТП с участием кортежа Додона пострадали три человека

КИШИНЕВ, 9 сен — РИА Новости. Три человека получили травмы легкой и средней тяжести в результате ДТП с участием кортежа президента Молдавии Игоря Додона, сообщает Служба государственной охраны республики.

Кортеж Додона в воскресенье попал в аварию, глава государства чувствует себя хорошо, медицинская помощь ему не понадобилась, сообщил ранее советник президента Максим Лебединский.

"Сегодня на трассе Страшены-Калараш произошла авария с участием двух машин из официального кортежа президента Молдавии. В результате три человека получили травмы легкой и средней степени тяжести, медики оказали им необходимую помощь", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в результате аварии серьезно пострадала мать президента Галина Додон.

"В одном из автомобилей находился президент Игорь Додон, его мама и один из сыновей. На данный момент их состояние удовлетворительное", — сообщили в Службе госохраны.

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