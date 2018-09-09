На Украине поставили условие возобновления подачи воды в Крым

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Украина может возобновить поставки воды в Крым при условии признания "оккупации" полуострова со стороны России, заявил в эфире телеканала "Эспресо TV" заместитель министра по вопросам "временно оккупированных" территорий Юрий Грымчак.

По его словам, Россия официально не обращалась к Украине по вопросу восстановления водоснабжения.

"Второе, если есть такое желание, то сначала надо обратиться к Украине и признать факт оккупации Крыма. Без этого вообще не о чем говорить", — сказал Грымчак, добавив, что при выполнении этих условий можно будет обсуждать, "сколько им будет стоить эта вода".

После того как крымчане проголосовали за воссоединение с Россией, в Киеве решили, что можно "вернуть" полуостров радикальными методами: украинские националисты организовали несколько блокад, подрывали опоры ЛЭП. Киевские власти перекрыли Северо-Крымский канал, после чего в Верховной раде похвастали тем, что создали жителям полуострова "проблемы". Так, нардеп Мустафа Джемилев заявил, что если подачу воды восстановят, то украинцы "снова быстро ее перекроют".

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума. Плебисцит организовали после госпереворота на Украине. По итогам голосования 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. В Москве неоднократно заявляли, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение. По словам президента России Владимира Путина, вопрос принадлежности полуострова "закрыт окончательно".