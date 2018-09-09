Милошевич имел наилучшие намерения, заявил Вучич

БЕЛГРАД, 9 сен – РИА Новости. Экс-президент Союзной республики Югославия Слободан Милошевич имел наилучшие намерения в Косово и Метохии, Хорватии и Боснии и Герцеговине, но они привели к худшим результатам из-за недооценки сербами стремлений других народов, заявил сербский президент Александр Вучич.

Вучич 8-9 сентября посетил Косово и Метохию. В воскресенье в центре северной, преимущественно сербской части города Косовска-Митровица перед сценой собрались тысячи местных жителей с национальными флагами. В своем обращении к соотечественникам Вучич напомнил о многотысячном митинге Милошевича на месте исторического боя с турками-османами в Газиместане близ Приштины на 600-летие сражения 28 июня 1989 года.

"Почти тридцать лет назад недалеко отсюда сотни тысяч человек — а Слободан Милошевич был тогда достаточно велик, чтобы собрать столько народа на Газиместане — дослушали его речь, знаменитую и не знаменитую, в зависимости от трактовки, и помните как?" — обратился к собравшимся нынешний президент Сербии. Он напомнил присутствующим, что тогда, после знаменитой фразы Милошевича "никто не смеет вас бить", сербы были в патриотическом восторге, хором пели военную песню и торжествовали.

"В той песне упоминаются три войны, а потом у нас были еще войны. Не по своей, но и не исключительно по чужой вине. Официально и неофициально мы помогали братьям, сербы гибли за (бывшая республика Сербская Краина в Хорватии) Книн, за Сараево и за Приштину", — сказал сербский президент.

Он отметил, что после конфликтов в Хорватии и Боснии и Герцеговине 1991-1995 годов и войны в Косово и Метохии 1998-1999 года не осталось республики Сербская Краина, в Сараево сербов живет в пятьдесят раз меньше, чем было до войны в Боснии и Герцеговине, а в косовской Приштине осталось всего несколько человек.

"Милошевич был великий сербский лидер, его намерения, во всяком случае, были наилучшие, но наши результаты были намного хуже. Не потому, что он этого хотел, а потому, что желания были нереальными. А интересы и стремления других народов мы проигнорировали и недооценили", — подчеркнул Вучич.

Милошевич был президентом Сербии в 1989-1997 годах и президентом Союзной Республики Югославии в 1997-2000 годах, нынешний глава государства Вучич был при нем министром информации с 1998 по 200 годы. Осенью 2000 года он проиграл президентские выборы и был отстранен от власти в результате протестов, организованных оппозицией. В июне 2001 года Белград выдал бывшего президента Гаагскому трибуналу. Судебный процесс над Милошевичем начался в феврале 2002 года. Политик скончался на 65-м году жизни от обширного инфаркта миокарда 11 марта 2006 года в тюремной камере Гаагского трибунала, где он находился под следствием почти пять лет. Обстоятельства его смерти до сих пор не выяснены до конца.