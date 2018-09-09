В Астане загорелся ТЮЗ

АСТАНА, 9 сен — РИА Новости. Более 60 спасателей тушат пожар в театре юного зрителя в столице Казахстана, сообщил в воскресенье РИА Новости официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

"В 16.58 (13.58 мск), район Сарыарка, улица Есенберлина 10, театр юного зрителя "Жастар" (трехэтажное здание), происходит горение кровли", — сообщил Иманкулов.

По его данным, ликвидация продолжается, эвакуация не проводилось.

"Жертв и пострадавших нет. На месте более 60 пожарных и 16 единиц специализированной пожарной техники. Принимаются оперативные меры по ликвидации пожара и недопущению его распространения", — сообщил Иманкулов.

По его данным, "площадь горения составляет порядка 50 квадратных метров". В 17.44 (14.44 мск) пожар был локализован.