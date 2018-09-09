В Астане загорелся ТЮЗ

АСТАНА, 9 сен — РИА Новости. Более 60 спасателей тушат пожар в театре юного зрителя в столице Казахстана, сообщил в воскресенье РИА Новости официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов.
По его данным, ликвидация продолжается, эвакуация не проводилось.
"Жертв и пострадавших нет. На месте более 60 пожарных и 16 единиц специализированной пожарной техники. Принимаются оперативные меры по ликвидации пожара и недопущению его распространения", — сообщил Иманкулов.
По его данным, "площадь горения составляет порядка 50 квадратных метров". В 17.44 (14.44 мск) пожар был локализован.