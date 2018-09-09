Ципрас планирует посетить Россию в 2018 году

АФИНЫ, 9 сен — РИА Новости, Геннадий Мельник. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что у него есть приглашение посетить Россию в 2018 году и дипломаты подготовят его визит.

"У меня есть приглашение посетить Москву в 2018 году и встретиться с президентом Владимиром Путиным. Вы знаете, что в предыдущий период наши отношения прошли через некоторые небольшие перипетии. Мы дали послание, которое должны были дать. Я думаю, что мы обязаны были дать его", — сказал Ципрас на пресс-конференции на 83-й Международной выставке в Салониках (TIF), упомянув таким образом инцидент с высылкой российских дипломатов и зеркальным ответом Москвы.

"Сейчас мы работаем над восстановлением нормальной ситуации и тем, чтобы усилить сотрудничество в ряде областей", — заявил греческий премьер.

По его словам, будет проведено заседание смешанной комиссии по сотрудничеству (межправкомиссии).

"Возвращаясь к вашему вопросу. Я меня есть приглашение. Я думаю, что в следующий период дипломаты двух стран будут работать, чтобы определить, когда состоится визит", — сказал Ципрас.