В Хемнице вновь собирают митинг после гибели немца в драке с афганцами

БЕРЛИН, 9 сен — РИА Новости. Правое движение Pro Chemnitz на своей странице в соцсети Facebook объявило о новом митинге после гибели 22-летнего немца в драке с афганцами на востоке Германии.

О том, что гражданин Германии 22 лет погиб в субботу вечером в драке с группой афганцев в немецком городе Кётен (федеральная земля Саксония-Анхальт), сообщил в воскресенье таблоид BILD. Двое подозреваемых задержаны, они являются гражданами Афганистана, сообщило издание со ссылкой на полицию и прокуратуру.

"Безумие продолжается! Немцев режут повсюду, как скот, мы не должны позвонить это! Все приходите в пятницу к монументу Карлу Марксу", — опубликовано в воскресенье на странице Pro Chemnitz в Facebook.

Утром 26 августа в Хемнице на юго-востоке Германии произошла драка, в которой погиб 35-летний немец Даниэль Хиллиг. По подозрению в убийстве были арестованы 23-летний гражданин Сирии и 22-летний гражданин Ирака. После этих событий город охватили беспорядки.

Первого сентября в Хемнице под эгидой различных партий и движений на демонстрации вышли около 9,5 тысячи человек. Было зафиксировано по меньшей мере 25 противоправных действий, в частности, речь идет о телесных повреждениях, ущербе имуществу, сопротивлению сотрудникам полиции и использовании символов запрещенных организаций. Большинство нарушений было зафиксировано в центре города. По итогам демонстраций были задержаны около 300 человек.

В начале недели официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт осудил "охоту на ведьм" в Хемнице. Канцлер ФРГ Ангела Меркель несколько раз заявила о "недопустимости замалчивать преследования невинных людей" на улицах Хемница в ходе праворадикальных акций. Между тем премьер-министр Саксонии Михаэль Кретчмер, выступая в среду с правительственным заявлением в саксонском ландтаге, заявил, что преследования иностранцев не имели места. Глава контрразведки ФРГ (BfV) Ганс-Георг Маасен заявил в пятницу, что его ведомство не имеет доказательств преследований иностранцев в ходе праворадикальных выступлений в саксонском городе Хемниц, ранее видео правонарушений якобы было размещено в интернете.