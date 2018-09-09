"Будущее сербов и албанцев": Вучич рассказал об отношении к Косово

БЕЛГРАД, 9 сен — РИА Новости. Будущее сербов и албанцев находится в совместной жизни в Косово, заявил в воскресенье гражданам в городе Косовска-Митровица президент Сербии Александр Вучич.

Вучич 8-9 сентября посещает Косово и Метохию. В воскресенье он должен был посетить сербов в селе Бане в муниципалитете Србице к югу от реки Ибар, разделяющей Косово на условно центральную и южную "албанскую" и северную "сербскую" части. Утром в воскресенье несколько сотен албанцев из поселков Глоговац и Србица (Скендерай), грузовиками, тракторами и бревнами полностью блокировали путь сербскому президенту к селу Бане. Сообщается, что некоторые участники блокады, представляющиеся ветеранами ОАК, вооружены. Полиция самопровозглашенной республики и международный контингент под эгидой НАТО заявили, что не могут гарантировать там безопасность сербского лидера и делегации.

По дороге к баррикадам кортеж Вучича остановила косовская полиция, после кратких переговоров он обратился к жителям села Бане со словами поддержки и благодарности по телефону и поехал назад в Косовска-Митровицу. Там он возложил цветы на месте убийства сербского политика Оливера Ивановича в январе этого года, которое до сих пор не было расследовано.

В центре северной, преимущественно сербской части города, перед сценой собрались тысячи местных жителей с национальными флагами.

"Спасибо, что сохраняете и защищаете сербское существование в Косово и Метохии, что не отступаете и смотрите в будущее сербов и Сербии и необходимость совместной жизни с албанцами, потому что без этого не было бы и не будет нашего завтра", — заявил президент Сербии. Трансляцию ведет национальное телевидение.

Вучич добавил, что старался для Сербии в Косово "спасти столько, сколько смогу".

Председатель парламента самопровозглашенной республики Косово Кадри Весели заявил в четверг, что имеющееся разрешение косовско-албанских властей на поездку в край Вучича может быть отозвано, если Приштина сочтет ее "угрозой стабильности". На заявление Весели отреагировали главы МВД и МИД Сербии Небойша Стефанович и Ивица Дачич, которые потребовали от косовско-албанских властей не устраивать провокаций в ходе поездки и предупредили Приштину, чтобы та "не играла с огнем". Стефанович пообещал обеспечивать безопасность Вучича в поездке, но не стал раскрывать предпринимаемых сербскими органами безопасности мер. Перед тем он подтвердил приказ президента о прекращении коммуникации силовых структур Сербии с полицией самопровозглашенной республики Косово и контингентом под эгидой НАТО по поездке.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Власти Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году были вынуждены начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются Брюссельское соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин, подписанное сторонами в августе 2015 года. Последний данный Брюсселем срок для выполнения данных соглашений — 4 августа — не был соблюден Приштиной, что привело к росту напряженности в Косово.