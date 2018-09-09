"Будущее сербов и албанцев": Вучич рассказал об отношении к Косово

БЕЛГРАД, 9 сен — РИА Новости. Будущее сербов и албанцев находится в совместной жизни в Косово, заявил в воскресенье гражданам в городе Косовска-Митровица президент Сербии Александр Вучич.
По дороге к баррикадам кортеж Вучича остановила косовская полиция, после кратких переговоров он обратился к жителям села Бане со словами поддержки и благодарности по телефону и поехал назад в Косовска-Митровицу. Там он возложил цветы на месте убийства сербского политика Оливера Ивановича в январе этого года, которое до сих пор не было расследовано.
В центре северной, преимущественно сербской части города, перед сценой собрались тысячи местных жителей с национальными флагами.
"Спасибо, что сохраняете и защищаете сербское существование в Косово и Метохии, что не отступаете и смотрите в будущее сербов и Сербии и необходимость совместной жизни с албанцами, потому что без этого не было бы и не будет нашего завтра", — заявил президент Сербии. Трансляцию ведет национальное телевидение.
Вучич добавил, что старался для Сербии в Косово "спасти столько, сколько смогу".
Председатель парламента самопровозглашенной республики Косово Кадри Весели заявил в четверг, что имеющееся разрешение косовско-албанских властей на поездку в край Вучича может быть отозвано, если Приштина сочтет ее "угрозой стабильности". На заявление Весели отреагировали главы МВД и МИД Сербии Небойша Стефанович и Ивица Дачич, которые потребовали от косовско-албанских властей не устраивать провокаций в ходе поездки и предупредили Приштину, чтобы та "не играла с огнем". Стефанович пообещал обеспечивать безопасность Вучича в поездке, но не стал раскрывать предпринимаемых сербскими органами безопасности мер. Перед тем он подтвердил приказ президента о прекращении коммуникации силовых структур Сербии с полицией самопровозглашенной республики Косово и контингентом под эгидой НАТО по поездке.