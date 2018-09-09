В митинге в Салониках участвовали 100 тысяч человек, заявили организаторы

АФИНЫ, 9 сен — РИА Новости, Геннадий Мельник. В Салониках в митинге под лозунгом "Македония — это Греция", прошедшем в субботу в знак протеста против соглашения о новом наименовании бывшей югославской республики Македония, участвовали порядка 100 тысяч человек, сообщил РИА Новости представитель координационного комитета митинга Михалис Пацикас.
"Люди пришли, несмотря на меры по ограничению. Была заполнена вся набережная. Очень много было народу", — сказал Пацикас.
По его словам, организаторы ожидали, что людей будет меньше, чем в январе этого года, когда, по оценкам, в Салониках собрались от 300 до 500 тысяч человек.
"Мы говорили, что снова может быть такое же чудо. Но с учетом террора, который был устроен, итоги успешные", — сказал представитель координационного комитета.
Он заявил также, что телеканалы, за исключением небольшого телеканала "Вергина", не стали освещать митинг. Были показаны лишь столкновения и беспорядки.
Большинство жителей Греции, по данным опросов, выступает против того, чтобы в названии соседней страны было слово "Македония" — так называется северный регион Греции, и многие греки считают, что никто не вправе использовать название исторической греческой области. В январе и феврале митинги с участием сотен тысяч человек прошли в Салониках и Афинах.