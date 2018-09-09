В митинге в Салониках участвовали 100 тысяч человек, заявили организаторы

АФИНЫ, 9 сен — РИА Новости, Геннадий Мельник. В Салониках в митинге под лозунгом "Македония — это Греция", прошедшем в субботу в знак протеста против соглашения о новом наименовании бывшей югославской республики Македония, участвовали порядка 100 тысяч человек, сообщил РИА Новости представитель координационного комитета митинга Михалис Пацикас.

"Имеющаяся у нас картина говорит о 100 тысячах участников. Это твердые данные", — сказал Пацикас, который ранее заявил, что организаторы рассчитывают на сотни тысяч человек.

"Люди пришли, несмотря на меры по ограничению. Была заполнена вся набережная. Очень много было народу", — сказал Пацикас.

По его словам, организаторы ожидали, что людей будет меньше, чем в январе этого года, когда, по оценкам, в Салониках собрались от 300 до 500 тысяч человек.

"Мы говорили, что снова может быть такое же чудо. Но с учетом террора, который был устроен, итоги успешные", — сказал представитель координационного комитета.

Он заявил также, что телеканалы, за исключением небольшого телеканала "Вергина", не стали освещать митинг. Были показаны лишь столкновения и беспорядки.

Большинство жителей Греции, по данным опросов, выступает против того, чтобы в названии соседней страны было слово "Македония" — так называется северный регион Греции, и многие греки считают, что никто не вправе использовать название исторической греческой области. В январе и феврале митинги с участием сотен тысяч человек прошли в Салониках и Афинах.