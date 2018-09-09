В США неизвестный расстрелял людей в McDonald's

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Один человек погиб и еще четверо были ранены, когда неизвестный открыл стрельбу в ресторане McDonald|s недалеко от Обернского университета в штате Алабама в США, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на полицию.
"Предварительно была получена информация о том, что непосредственно перед перестрелкой произошла ссора",- сообщается в заявлении полиции. Правоохранительные органы пока не предоставили никакой информации о подозреваемом, который, по сообщениям университета, все еще находится на свободе. Полицейские призвали всех, у кого есть информация о происшествии немедленно связаться с местным отделением полиции.
JUST IN: Shooting at Alabama McDonald’s leaves 1 dead, 4 wounded, police say https://t.co/JkN2L4Oy4T— Fox News (@FoxNews) 9 сентября 2018 г.