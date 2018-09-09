Проекта соглашения с властями Косово не существует, заявил президент Сербии

БЕЛГРАД, 9 сен — РИА Новости. У властей Сербии нет проекта соглашения с властями самопровозглашенной республики Косово, заявил в воскресенье гражданам в городе Косовска-Митровица президент Сербии Александр Вучич.

Вучич 8-9 сентября посещает Косово и Метохию. В воскресенье в центре северной, преимущественно сербской, части города Косовска-Митровица перед сценой собрались тысячи местных жителей с национальными флагами.

"Хотим ли мы договора с албанцами или продолжение агонии, в которой в любом случае теряем все? Вопрос только времени, за год, пять или десять… Есть ли у нас какой-либо проект решения в Брюсселе, как об этом говорит весь мир и те в Сербии, которые никогда не участвовали в переговорах и не имеют понятия об этом?!" — обратился Вучич к тысячам собравшихся.

"Здесь, перед вами, говорю самым ответственным и открытым образом – его нет! Нет никакого проекта решения, мы даже не близко к этому, но впервые хорошо знаем, что должны разговаривать и попытаться сделать наши отношения лучше", — отметил сербский лидер. Трансляцию ведет национальное телевидение.

Он подчеркнул, что прибыл в Косово с конкретным планом инвестиций и развития инфраструктуры всех десяти муниципалитетов края с сербским большинством.

Вучич также поблагодарил Россию за постоянную поддержку Сербии по вопросу Косово.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Власти Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году были вынуждены начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются Брюссельское соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин, подписанное сторонами в августе 2015 года. Последний данный Брюсселем срок для выполнения данных соглашений — 4 августа — не был соблюден Приштиной, что привело к росту напряженности в Косово.