В ЛНР заявили, что Киев взял под контроль движение силовиков в Донбассе

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2018 (92)

Военнослужащие во время учений Народной милиции ЛНР. Архивное фото

Военнослужащие во время учений Народной милиции ЛНР. Архивное фото

ЛУГАНСК, 9 сен — РИА Новости. Военная служба правопорядка Украины взяла под жесткий контроль перемещение украинских силовиков у линии соприкосновения в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

"Военной службой правопорядка (в подчинении Киева. — Прим. ред.) взят под жесткий контроль вопрос перемещения военнослужащих (украинских силовиков. — Прим. ред.) у линии боевого соприкосновения", — заявил Марочко.

По его словам, такое решение принято украинским командованием в связи с увеличением количества грубых дисциплинарных проступков и преступлений, совершаемых украинскими силовиками, включая случаи дезертирства с позиций у линии соприкосновения.

"На данный момент в зоне так называемой ООС проводятся мероприятия по поиску восьми военнослужащих, в том числе офицеров, которые за последние две недели совершили самовольное оставление районов дислокации подразделений", — рассказал представитель оборонного ведомства республики.

Он уточнил, что для оценки ситуации в зону ООС прибыл начальник военной службы правопорядка ВС Украины Игорь Крыштун. "Известно, что особое внимание он уделит 14-й бригаде ВСУ, в которой зафиксировано наибольшее количество правонарушений", — подчеркнул Марочко.

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