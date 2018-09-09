В ЛНР заявили, что Киев взял под контроль движение силовиков в Донбассе

ЛУГАНСК, 9 сен — РИА Новости. Военная служба правопорядка Украины взяла под жесткий контроль перемещение украинских силовиков у линии соприкосновения в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.
По его словам, такое решение принято украинским командованием в связи с увеличением количества грубых дисциплинарных проступков и преступлений, совершаемых украинскими силовиками, включая случаи дезертирства с позиций у линии соприкосновения.
"На данный момент в зоне так называемой ООС проводятся мероприятия по поиску восьми военнослужащих, в том числе офицеров, которые за последние две недели совершили самовольное оставление районов дислокации подразделений", — рассказал представитель оборонного ведомства республики.
Он уточнил, что для оценки ситуации в зону ООС прибыл начальник военной службы правопорядка ВС Украины Игорь Крыштун. "Известно, что особое внимание он уделит 14-й бригаде ВСУ, в которой зафиксировано наибольшее количество правонарушений", — подчеркнул Марочко.
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