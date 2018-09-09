В ДТП в Донбассе погибли двое украинских военных

КИЕВ, 9 сен – РИА Новости. Двое украинских военных погибли в результате ДТП в Донбассе, сообщил в воскресенье на брифинге официальный представитель минобороны Украины Максим Праута.

"Вчера в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего около 18.00 (время совпадает с мск), погибли двое военнослужащих Объединенных сил", — приводит его слова пресс-служба минобороны.

Также, по его словам, во время одного из вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения, в настоящее время ему оказывается вся необходимая помощь в военном мобильном госпитале.

Также Праута сообщил, что с начала текущих суток украинские военные зафиксировали в Донбассе два обстрела на донецком направлении, потерь среди военных нет.