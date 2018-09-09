Иран подтвердил проведение ракетного удара по штабу курдской партии в Ираке

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана), подтвердил проведение ракетного удара по штабу запрещенной в стране Демократической партии Иранского Курдистана, находящемуся на территории Ирака, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на заявление КСИР.
Согласно заявлению, военнослужащим КСИР удалось "разрушить заговор против национальной безопасности Ирана, а также ликвидировать и ранить несколько десятков руководителей и ключевых боевиков группировки".
Ранее иракский курдский телеканал Rudaw сообщил, что 8 сентября военные Ирана нанесли ракетный удар по штабу запрещенной в стране Демократической партии Иранского Курдистана, находящемуся на территории Ирака, погибли не менее девяти человек, 30 получили ранения. Удар был нанесен в городе Кей-Санджак к востоку от Эрбиля, столицы автономного Иракского Курдистана. По данным канала, среди раненых — генсек иранской курдской партии Мустафа Мавлюди.