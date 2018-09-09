В Ираке боевики ИГ* подорвали нефтепровод

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Боевики террористической группировки "Исламское государство"* подорвали нефтепровод в провинции Киркук на севере Ирака, сообщает телеканал Rudaw со ссылкой на главу курдских сил безопасности "Асаиш" Идриса Рафаата.

"Этим утром боевики ИГ* двумя бомбами взорвали нефтепровод между Киркуком и Дубизом", — заявил Рафаат.

Сообщается, что огонь до сих пор не потушен.

Провинцию Киркук на севере Ирака в октябре прошлого года вернул под свой контроль Багдад, после того как она несколько лет находилась под контролем автономного Иракского Курдистана. По словам Рафаата, иракская полиция еще не взяла полный контроль над территорией, поэтому боевики ИГ*, которые находятся в горной местности Киркука, воспользовались "создавшимся из-за смены управления вакуумом" для осуществления атаки.

Губернатор провинции Киркук Ракан аль-Джабури в феврале сообщал РИА Новости об угрозе от так называемых "спящих ячеек" ИГ* в Киркуке. Иракские власти в конце 2017 года объявили о победе над ИГ*, отметив, что борьба с ячейками продолжится.

* Террористическая организация, запрещена в России