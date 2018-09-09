Глава Кубани выразил соболезнования в связи с гибелью премьера Абхазии

КРАСНОДАР, 9 сен — РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев направил на имя президента Абхазии Рауля Хаджимбы телеграмму со словами соболезнования всем жителям республики в связи с гибелью премьер-министра Геннадия Гагулии.

Премьер-министр Абхазии в субботу вечером погиб в ДТП в районе поста Мюссера в Абхазии.

"Особые слова поддержки жители Кубани адресуют семье премьер-министра, его друзьям и близким. Всегда тяжело внезапно терять родных, столько важных слов остаются несказанными. Терпения вам и мужества в эти скорбные дни", — говорится в телеграмме.

"Геннадий Гагулия был сильным, волевым, ответственным человеком. Он многое сделал для процветания своей страны и благополучия абхазского народа", — отметил Кондратьев.

По словам губернатора, Гагулия внёс большой вклад в укрепление и развитие экономических и культурных связей между Краснодарским краем и республикой.

"Мы высоко ценим его заботу о сохранении добрососедских отношений между Абхазией и Краснодарским краем… Светлая и добрая память о Геннадии Леонидовиче останется в наших сердцах", — добавил глава Кубани.