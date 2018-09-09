В Салониках во время беспорядков пострадали 15 полицейских, сообщили СМИ

АФИНЫ, 9 сен — РИА Новости. Во время беспорядков в субботу в греческих Салониках пострадали 15 полицейских, арестованы восемь человек, в их числе двое несовершеннолетних, сообщает газета "Катимерини".

Во время митинга под лозунгом "Македония — это Греция" из толпы демонстрантов вышли около 100 человек в масках и начали забрасывать полицейских камнями, а затем и "коктейлями Молотова", нападать на журналистов и телеоператоров. Полиция ответила слезоточивым газом и светошумовыми гранатами.

Беспорядки продолжались более трех часов, до 11 часов вечера.

"Разбитые витрины магазинов и мэрии, поврежденные тротуары, автомобили и баки для мусора", — так описывает газета последствия беспорядков.

Группа демонстрантов пыталась прорваться через кордоны полиции к конгресс-центру "Веллидио" на Международной выставке в Салониках, где премьер-министр Греции Алексис Ципрас выступал с программной речью.

Полиция задержала 28 человек, но под арестом оставила восьмерых, в том числе одну женщину за найденные у нее наркотики.

Ранения получили 15 полицейских, им была оказана первая помощь.