В Афганистане не менее 20 силовиков погибли при атаке талибов*

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. По меньшей мере 20 силовиков погибли при атаке боевиков радикального движения "Талибан"* на северо-востоке Афганистана, сообщает афганский телеканал Tolo news со ссылкой на местные власти.

Боевики "Талибана"* совершили нападение на несколько контрольно-пропускных пунктов в провинции Баглан в ночь на воскресенье. Сообщается, что в настоящее время пять КПП военнослужащих, восемь КПП полиции и несколько деревень провинции Баглан находятся под контролем боевиков.

По данным телеканала, боевики радикального движения "Талибан"* уже взяли на себя ответственность за инцидент и заявили, что в результате ночного рейда были убиты "несколько десятков" афганских силовиков.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан"*, которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

* Террористическая организация, запрещена в России