Албанцы блокировали дорогу президенту Сербии к одному из сел в Косово

БЕЛГРАД, 9 сен – РИА Новости. Ветераны албанской Освободительной армии Косово (ОАК) блокировали все дороги к селу Бане, которое в воскресенье должен был посетить президент Сербии Александр Вучич.

Вучич 8-9 сентября посещает Косово и Метохию. В воскресенье он должен был посетить сербов в селе Бане в муниципалитете Србице к югу от реки Ибар, разделяющей Косово на условно центральную и южную "албанскую" и северную "сербскую" части.

Национальный телеканал РТС, который ведет трансляцию поездки Вучича в Косово, передает, что несколько сотен албанцев из поселков Глоговац и Србица (Скендерай), грузовиками, тракторами и бревнами полностью блокировали путь сербскому президенту к селу Бане. Сообщается, что некоторые участники блокады, представляющиеся ветеранами ОАК, вооружены. Полиция самопровозглашенной республики и международный контингент под эгидой НАТО заявили, что не могут гарантировать там безопасность сербского лидера и делегации.

"Правительство в Приштине приняло решение об отказе посещения президентом Сербии села Бане по соображениям безопасности", — передает телеканал.

"Это (блокада) говорит о том, что они болеют теми же болезнями, которыми болели мы. Надеюсь, что мы будем в состоянии излечиться и более разумными средствами – словами, разговорами, сильной экономикой, разумом, а не орудиями и оружием решать вопросы", — заявил Вучич. Он добавил, что "еще сильнее выступает за соблюдение мира".

В 12.00 (13.00 мск) ожидается его обращение к соотечественникам на массовом собрании в северной части города Косовска-Митровица.

Председатель парламента самопровозглашенной республики Косово Кадри Весели заявил в четверг, что имеющееся разрешение косовско-албанских властей на поездку в край Вучича может быть отозвано, если Приштина сочтет ее "угрозой стабильности". На заявление Весели отреагировали главы МВД и МИД Сербии Небойша Стефанович и Ивица Дачич, которые потребовали от косовско-албанских властей не устраивать провокаций в ходе поездки и предупредили Приштину, чтобы та "не играла с огнем". Стефанович пообещал обеспечивать безопасность Вучича в поездке, но не стал раскрывать предпринимаемых сербскими органами безопасности мер. Перед тем он подтвердил приказ президента о прекращении коммуникации силовых структур Сербии с полицией самопровозглашенной республики Косово и контингентом под эгидой НАТО в отношении поездки.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Власти Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году были вынуждены начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются Брюссельское соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин, подписанное сторонами в августе 2015 года. Последний данный Брюсселем срок для выполнения данных соглашений — 4 августа — не был соблюден Приштиной, что привело к росту напряженности в Косово.