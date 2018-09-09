МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Британский актер Питер Бенсон умер на 76-м году жизни, сообщает Independent.
По словам представителя артиста, Бенсон скончался после непродолжительной болезни.
Известность актеру принесла роль директора похоронного бюро в полицейской драме Heartbeat ("Биение сердца"), которая выходила на британском ТВ с 1992 по 2010 год. Питер Бенсон также сыграл в сериале "Доктор Кто" и воплотил на экране образ короля Англии Генри IV в трех экранизациях шекспировских произведений.
What terrible news, our lovely #PeterBenson has passed away 💔 pic.twitter.com/FelhsWWj0G— HeartbeatTV (@TvHeartbeat) 6 сентября 2018 г