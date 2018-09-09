Глава миссии ООН в Ираке призвал власти принять меры против насилия в Басре

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Специальный представитель генсека ООН, глава миссии по оказанию помощи Ираку (UNAMI) Ян Кубиш осудил насилие в иракской Басре и призвал власти принять решительные действия против инициаторов насильственных действий, говорится в заявлении всемирной организации.

"Специальный представитель призывает власти обеспечить законность и порядок и принять решительные меры против зачинщиков насилия, против провокаторов и злоумышленников с разрушительной политической программой действий, направленной на то, чтобы посеять хаос", — говорится в заявлении, размещенном на официальном аккаунте миссии в Facebook.

Кубиш также призвал власти страны принять "все необходимые меры для защиты дипломатических и консульских учреждений", провести "расследование событий, установить тех, кто стоит за актами насилия, и привлечь виновных к ответственности".

Иракская Басра с понедельника охвачена беспорядками. Тысячи демонстрантов, требующих от властей улучшения ситуации со снабжением города чистой питьевой водой и электричеством, проводят бессрочные акции протеста, выливающиеся в столкновения с силовиками.

Во вторник и среду разгневанные демонстранты подожгли здания администрации провинции и городской администрации. Армейские части, которым было поручено навести порядок в портовом городе, во время разгона протестующих использовали слезоточивый газ и огнестрельное оружие. Есть погибшие и раненые в ходе беспорядков. Сообщается также, что демонстранты заблокировали работу крупнейшего порта страны Умм-Каср, расположенного поблизости от Басры.

В четверг вечером демонстранты в Басре подожгли офисы проиранских политических партий и движений, а в пятницу — иранское консульство и один из президентских дворцов в центре города. Также демонстранты прорвались на территорию нефтяного месторождения "Западная Курна-2" неподалеку от города, избили полицейских, но сотрудники предприятия не пострадали.

В пятницу силы безопасности Басры объявили о введении в городе комендантского часа, но в субботу вечером, как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, эта чрезвычайная мера была отменена после нормализации ситуации в городе.