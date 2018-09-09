СМИ: КНДР не показала межконтинентальные баллистические ракеты на параде

ТОКИО, 9 сен – РИА Новости. Военный парад по случаю 70-летия со дня образования КНДР прошел в воскресенье в северокорейской столице Пхеньяне: в мероприятии приняли, по оценкам, несколько тысяч военнослужащих, продемонстрированы танки и артиллерийские установки, однако межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) показаны так и не были.

Об этом со ссылкой на данные анализа спутниковых снимков и источники внутри КНДР передали японские и европейские СМИ.

В частности, японское агентство Киодо сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за шествием, однако в этот раз воздержался от каких-либо поздравительных заявлений. Вместо него заявление зачитал председатель президиума Верховного народного собрания Ким Ён Нам.

На торжествах Россию, как сообщалось ранее, представляла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а Китай – председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, специальный посланник председателя КНР Си Цзиньпина Ли Чжаньшу. Кроме этого, как подчеркнуло агентство Киодо, к освещению парада были допущены около 140 иностранных журналистов.

В Пхеньяне, по данным агентства, не было замечено и привычных для таких дней плакатов, восхваляющих ядерные и ракетные разработки и достижения страны. Вместо этого в лозунгах содержались призывы к экономическому подъему страны. Северокорейская пресса также пока никак не прокомментировала прошедший праздничный парад.

В свою очередь, агентство Франс Пресс распространило информацию о военной технике, которая была продемонстрирована в ходе торжества.

"Военнослужащие, артиллерийские установки и танки проследовали перед лидером Ким Чен Ыном в центре Пхеньяна, однако самыми большими ракетами, которые были показаны, стали установки малого радиуса действия", — говорится в сообщении агентства.

В декабре 2017 года Совет Безопасности ООН ввел новые международные санкции в отношении Северной Кореи, которые стали самыми жесткими за все время. Резолюция получила номер 2379. В частности, санкции распространяются не только на экспорт и импорт с Северной Кореей, но и требуют от третьих стран отказаться от северокорейской рабочей силы.