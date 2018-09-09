В Таиланде при нападении боевиков погибли два человека

БАНГКОК, 9 сен – РИА Новости. Два добровольца сил местной самообороны погибли, еще двое ранены в субботу в результате нападения исламских боевиков на районный центр образования в провинции Наративат на юге Таиланда, сообщает в воскресенье Третий национальный телеканал.

Около 17.30 в субботу (13.30 мск) боевики обстреляли пост охраны центра и соседний с центром дом, принадлежащий одному из добровольцев. Владелец дома погиб на месте, еще один доброволец, находившийся на посту охраны, был тяжело ранен и позже скончался в больнице, два его товарища, находившиеся на посту охраны вместе с ним, получили огнестрельные ранения и были доставлены в больницу. Боевики также обстреляли легковой автомобиль, припаркованный у центра, и подожгли пикап, стоявший у дома погибшего добровольца, сообщает телеканал.

В воскресенье около пяти утра (01.00 мск) в соседней провинции Сонгкла произошел взрыв самодельного взрывного устройства у мастерской по ремонту мотоциклов. При взрыве никто не пострадал. После того, как на место взрыва прибыли полицейские, сработала вторая, более мощная самодельная бомба. При втором взрыве, по счастливой случайности, также никто не пострадал, говорится в сообщении.

Полиция предполагает, что оба нападения были совершены боевиками исламских сепаратистских организаций, действующих на юге Таиланда, сообщает телеканал.

Провинция Наративат, населенная преимущественно этническими малайцами-мусульманами, вместе с двумя соседними провинциями Паттани и Ялла, в прошлом входила в состав полунезависимого буферного государства, султаната Паттани, на границе между преимущественно буддийским королевством Сиам (ныне Таиланд) и Британской Малайей (ныне Малайзия). В первые годы XX века в результате серии Сиамо-Британских соглашений о границах, территория султаната вошла в состав Сиама. Сепаратистские движения различного толка неоднократно возникали в регионе, получившем неофициальное название "крайнего юга". Нынешний всплеск активности сепаратистских группировок начался в 2004 году. За 14 лет конфликта в регионе в результате взрывов самодельных бомб, обстрелов и перестрелок погибли более 6 700 человек, в большинстве – гражданские лица, как буддисты, так и мусульмане.

Нападения боевиков в провинции Сонгкла, соседней с "крайним югом", происходят значительно реже, чем в провинциях Ялла, Паттани и Наративат.