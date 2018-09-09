Число пострадавших от землетрясения на юго-западе Китая достигло 27

ПЕКИН, 9 сен — РИА Новости. Число пострадавших в результате землетрясения магнитудой 5,9, произошедшего в субботу утром в юго-западной китайской провинции Юньнань, возросло до 27 человек, говорится в сообщении правительства городского округа Пуэр.

Ранее сообщалось о 14 пострадавших.

Землетрясение произошло в субботу утром в Моцзян-Ханийском автономном уезде городского округа Пуэр, после чего сейсмологи зарегистрировали более 50 афтершоков разной силы, магнитуда одного превышала 5. Подземные толчки ощущались в 15 населенных пунктах уезда, в основном в селах и небольших городах.

Отмечается, что из 27 пострадавших только пятеро были временно госпитализированы, остальным медики оказали помощь на месте. К настоящему моменту всех пострадавших выписали из больниц, их жизни ничего не угрожает.

Местные власти при помощи служб экстренного реагирования оперативно создали 63 пункта временного размещения для жителей, чьи дома пострадали или были разрушены. За сутки были установлены 668 палаток для тех, кто нуждался во временном убежище. Всего спасатели за сутки переместили почти 5 тысяч местных жителей из 1315 домохозяйств в пункты временного размещения и к родственникам.

К настоящему времени практически полностью восстановлено электроснабжение и связь, почти все дороги, оказавшиеся под завалами, расчищены. Местные власти ведут контроль за поставками воды и продовольствия в пострадавшие населенные пункты. Землетрясение разрушило некоторые постройки, во многих жилых одноэтажных домах обвалились крыши, повреждения получили несколько десятков школьных зданий.