Опубликовано видео с места ДТП, где погиб премьер Абхазии

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Агентство Sputnik Абхазия разместило видео с места аварии, в которой погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия.

В видеоролике показан автомобиль с многочисленными повреждениями, в котором находился премьер в момент столкновения. Кроме этого, на кадрах видно разбитую машину второго участника ДТП.

Ранее на сайте кабмина республики появилась информация о гибели премьера. Он скончался на 71-м году жизни в результате ДТП, произошедшего на отрезке дороги "Псоу-Сухум" около 23.00 часов 8 сентября.

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