В Южной Каролине ввели режим ЧС из-за тропического шторма "Флоренция"

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Власти штата Южная Каролина ввели режим чрезвычайного положения из-за тропического шторма "Флоренция", говорится в заявлении на сайте подразделения штата по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

"Губернатор Генри Макмастер сегодня издал указ, объявив о введении режима ЧС, настоятельно призвал жителей штата подготовиться к возможному обрушении "Флоренции" на штат"", — говорится в заявлении.

Отмечается, что власти мобилизуют ресурсы, чтобы быть готовыми к тропическому шторму, так как "этот шторм слишком мощный, а его путь слишком неопределенный, чтобы рисковать".

В прошлом году Ураган "Ирма" обрушился на юго-западную часть Флориды, затронув также соседние штаты – Алабаму, Джорджию, Южную Каролину и Северную Каролину. До этого ураган нанес катастрофический ущерб государствам Карибского бассейна, где погибли десятки людей.