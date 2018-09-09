В МВД Абхазии раскрыли детали ДТП, в котором погиб премьер республики‍

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В ДТП с правительственным кортежем, в котором погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия, пострадали еще два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД Абхазии.

"Сообщение об аварии поступило примерно в 23.10 8 сентября. Предположительно автомобиль, в котором ехал премьер-министр, ушел в кювет. В больницу было доставлено три человека. Премьер-министр скончался", — рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным агентства Sputnik Абхазия, в аварии пострадали водитель и охранник премьер-министра Абхазии. Они не получили серьезных травм и уже выписаны из больницы.

Сейчас на месте происшествия работают соответствующие службы, детали происшествия уточняются.

Гибель Гагаулия

О том, что премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в ДТП в районе поста Мюссера ночью 8 сентября, ранее сообщила РИА Новости пресс-секретарь кабмина республики Диана Зантария.

"Да, мы подтверждаем эту информацию. Авария произошла после поста Мюссера. По предварительным данным, Геннадий Леонидович (Гагулия — ред.) на пути в больницу был еще жив. Больше никто не пострадал", — сказала Зантария.

По ее словам, правительственный кортеж следовал из аэропорта Сочи в Абхазию вечером в субботу, 8 сентября.

Виновник ДТП был под действием наркотиков

Помощник генерального прокурора Абхазии по связям с общественностью Даур Амичба заявил, что водитель автомобиля ВАЗ, столкнувшийся с машиной Гагулия, находился под действием наркотиков.

"Было проведено освидетельствование, алкоголя в его крови нет, а анализ на употребление наркотиков дал положительный результат", — цитирует его агентство Sputnik Абхазия.

По данным помощника прокурора, водителем ВАЗ является Хаджарат Тарсман, житель села Звандрипш.

Несчастный случай

Гибель Гагулия не связана с покушением, это несчастный случай в результате ДТП, заявила РИА Новости пресс-секретарь президента республики Наала Авидзба.

Визит в Сирию

"Это был несчастный случай. Премьер-министр погиб в ДТП. Речи о теракте или покушении не идет", — сказала Авидзба.

Перед гибелью Гагулия в составе официальной делегации во главе с президентом Раулем Хаджимбой посетил Сирию. Как сообщалось на сайте абхазского правительства, в состав делегации, помимо Гагулия, вошли руководитель Администрации президента Беслан Барциц, секретарь Совета Безопасности Мухамед Килба, глава МИД Даур Кове, министр обороны Мираб Кишмария, министр экономики Адгур Ардзинба.

В Дамаске делегация встретилась с сирийским лидером Башаром Асадом, с которым был подписан договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

Биография Гагулия

Геннадий Гагулия родился в 1948 годе в городе Лыхны. В 1972 году окончил строительный факультет Белорусского политехнического института (ныне — Белорусский национальный технический университет).

В 1977-1986 годы работал замдиректора Комбината общественного питания на озере Рица. В 1986-1991 годы руководил Гудаутской районной потребительской кооперацией.

В 1991 года был назначен главой Государственного комитета по внешнеэкономическим связям Абхазской АССР. В 1992-1995 годы был зампредседателя Совета министров Абхазии.

В 1995-1997 годах возглавлял правительство Абхазии, вновь занимал эту должность 2002-2003 годах. В 2002 году возглавил Торгово-промышленную палату Абхазии.

В 2003-2004 годы руководил Администрацией президента Абхазии. С 2005 года вновь возглавил Торгово-промышленную палату Абхазии.

В конце апреля 2018 года был переназначен премьер-министром Абхазии.

Гагулия — лауреат ордена "Ахьдз-Апша" II степени. Он был женат, у него осталось двое детей.