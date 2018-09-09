В МВД Абхазии раскрыли детали ДТП, в котором погиб премьер республики‍

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В ДТП с правительственным кортежем, в котором погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия, пострадали еще два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД Абхазии.
"Сообщение об аварии поступило примерно в 23.10 8 сентября. Предположительно автомобиль, в котором ехал премьер-министр, ушел в кювет. В больницу было доставлено три человека. Премьер-министр скончался", — рассказали в пресс-службе ведомства.
По данным агентства Sputnik Абхазия, в аварии пострадали водитель и охранник премьер-министра Абхазии. Они не получили серьезных травм и уже выписаны из больницы.
Сейчас на месте происшествия работают соответствующие службы, детали происшествия уточняются.
Гибель Гагаулия
О том, что премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в ДТП в районе поста Мюссера ночью 8 сентября, ранее сообщила РИА Новости пресс-секретарь кабмина республики Диана Зантария.
По ее словам, правительственный кортеж следовал из аэропорта Сочи в Абхазию вечером в субботу, 8 сентября.
Виновник ДТП был под действием наркотиков
Помощник генерального прокурора Абхазии по связям с общественностью Даур Амичба заявил, что водитель автомобиля ВАЗ, столкнувшийся с машиной Гагулия, находился под действием наркотиков.
"Было проведено освидетельствование, алкоголя в его крови нет, а анализ на употребление наркотиков дал положительный результат", — цитирует его агентство Sputnik Абхазия.
По данным помощника прокурора, водителем ВАЗ является Хаджарат Тарсман, житель села Звандрипш.
Несчастный случай
Гибель Гагулия не связана с покушением, это несчастный случай в результате ДТП, заявила РИА Новости пресс-секретарь президента республики Наала Авидзба.
Визит в Сирию
Перед гибелью Гагулия в составе официальной делегации во главе с президентом Раулем Хаджимбой посетил Сирию. Как сообщалось на сайте абхазского правительства, в состав делегации, помимо Гагулия, вошли руководитель Администрации президента Беслан Барциц, секретарь Совета Безопасности Мухамед Килба, глава МИД Даур Кове, министр обороны Мираб Кишмария, министр экономики Адгур Ардзинба.
В Дамаске делегация встретилась с сирийским лидером Башаром Асадом, с которым был подписан договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами.
Биография Гагулия
Геннадий Гагулия родился в 1948 годе в городе Лыхны. В 1972 году окончил строительный факультет Белорусского политехнического института (ныне — Белорусский национальный технический университет).
В 1977-1986 годы работал замдиректора Комбината общественного питания на озере Рица. В 1986-1991 годы руководил Гудаутской районной потребительской кооперацией.
В 1991 года был назначен главой Государственного комитета по внешнеэкономическим связям Абхазской АССР. В 1992-1995 годы был зампредседателя Совета министров Абхазии.
В 2003-2004 годы руководил Администрацией президента Абхазии. С 2005 года вновь возглавил Торгово-промышленную палату Абхазии.
В конце апреля 2018 года был переназначен премьер-министром Абхазии.
Гагулия — лауреат ордена "Ахьдз-Апша" II степени. Он был женат, у него осталось двое детей.