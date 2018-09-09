СМИ сообщили о переброске украинских бронекатеров в Азовское море

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Украина начинает переброску бронекатеров в Азовское море и приступает к созданию там полноценной базы Военно-морских сил, об этом сообщает "Украинский военный портал" со ссылкой на источники в Генштабе и командовании ВМС страны.
Как сообщает "Военный портал", до конца этого года на Азовском море планируется постройка полноценной морской базы ВМС Украины, а также развертывание катерного дивизиона.
Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение об усилении военного присутствия в Азовском море и обеспечении подразделений береговой обороны новейшим высокоточным ракетным оружием.
В настоящее время в состав ВМС ВСУ входят шесть легких бронекатеров типа "Гюрза-М", построенные заводом "Кузня на Рыбальском", принадлежащим президенту Украины Петру Порошенко. Ранее СМИ сообщали, что из-за многочисленных просчетов в конструкции катеров их поставки постоянно срывались.