Виновник ДТП с премьером Абхазии был под действием наркотиков

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Помощник генерального прокурора Абхазии по связям с общественностью Даур Амичба заявил, что водитель автомобиля ВАЗ, столкнувшийся с машиной премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулии, находился под действием наркотиков.

Ранее на сайте кабмина республики появилась информация о гибели Гагулии. Он скончался на 71-м году жизни в результате ДТП, произошедшего на отрезке дороги "Псоу-Сухум" около 23.00 часов 8 сентября.

"Было проведено освидетельствование, алкоголя в его крови нет, а анализ на употребление наркотиков дал положительный результат", — цитирует его агентство Sputnik Абхазия.

По данным помощника прокурора, водителем ВАЗ является Хаджарат Тарсман, житель села Звандрипш.

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