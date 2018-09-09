Хуситы обвинили арабскую коалицию в срыве переговоров по Йемену в Женеве

ДОХА, 9 сен — РИА Новости. Лидер правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Абдель Малик аль-Хуси обвинил арабскую коалицию во главе с Саудовской Аравией в срыве межйеменских переговоров в Женеве, на которые не смогла прибыть делегация хуситов.

Межйеменские консультации после двухлетнего перерыва должны были начаться в четверг в Женеве при участии повстанцев-хуситов и международно признанных властей Йемена во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади, которого поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. Накануне стало известно, что делегация хуситов не смогла вылететь из Саны, так как коалиция не дала разрешение на взлет самолета, на борту которого хуситы планировали вывезти тяжелобольных и раненых. Позднее представитель коалиции заявил, что разрешение на пролет самолета было выдано, но они испугались ехать.

"Намерение вражеской коалиции провалить переговоры в Женеве было заранее спланировано, поскольку враг не хочет мирного справедливого решения конфликта", — говорится в заявлении лидера хуситов, переданном телеканалом "Аль-Масира".

По его словам, требование национальной делегации — обеспечить ей безопасное прибытие на переговоры и возвращение в Йемен — не условие, а ее законное право.

Аль-Хуси подчеркнул, что во время первого раунда переговоров в Женеве делегация от движения столкнулась с многочисленными опасностями и смогла вернуться в Йемен только в результате обмена ее на захваченных в Йемене американских шпионов.

При этом, как считает аль-Хуси, отправленная коалицией на переговоры йеменская делегация не принимает даже личных решений.

"Перед нами два выбора — либо сдаться, либо сопротивляться. У нас нет выбора, кроме сопротивления этому наступлению", — добавил аль-Хуси.

Конфликт в Йемене между правительством и шиитскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. Коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией вмешалась в конфликт на стороне властей в 2015 году.