Социологи рассказали о симпатиях украинцев к Путину

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Каждый шестой житель Украины симпатизирует президенту России Владимиру Путину и выступает за восстановление связей с Москвой, об этом в эфире "Обозреватель-ТВ" заявил руководитель украинской социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.
Как уточнил эксперт, в основном это население Донбасса, а также южные и восточные регионы страны.
По результатам последних исследований, в рейтинге кандидатов на предстоящих выборах главы государства лидируют лидер партии "Батькивщина", экс-премьер Украины Юлия Тимошенко и президент Петр Порошенко. Третье место занимает лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, больше всего у него поддержки на западе страны. За лидера "Оппозиционного блока" Юрия Бойко проголосовали бы 6,2% опрошенных, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко — 5,6%.