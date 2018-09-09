Социологи рассказали о симпатиях украинцев к Путину

Жители Донецка на митинге-концерте, посвященном годовщине воссоединения Крыма с Россией, прошедшем в Первомайском сквере на центральной площади города. Архивное фото

Жители Донецка на митинге-концерте, посвященном годовщине воссоединения Крыма с Россией, прошедшем в Первомайском сквере на центральной площади города. Архивное фото

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Каждый шестой житель Украины симпатизирует президенту России Владимиру Путину и выступает за восстановление связей с Москвой, об этом в эфире "Обозреватель-ТВ" заявил руководитель украинской социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

По словам Антиповича, согласно результатам соцопросов, примерно 16% украинцев имеют пророссийские настроения и положительно относятся к Путину. Данный факт, по его мнению, может привести к тому, что в Верховную раду пройдет пророссийская партия.

Как уточнил эксперт, в основном это население Донбасса, а также южные и восточные регионы страны.

Очередные президентские и парламентские выборы на Украине запланированы на весну и осень 2019 года.

По результатам последних исследований, в рейтинге кандидатов на предстоящих выборах главы государства лидируют лидер партии "Батькивщина", экс-премьер Украины Юлия Тимошенко и президент Петр Порошенко. Третье место занимает лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, больше всего у него поддержки на западе страны. За лидера "Оппозиционного блока" Юрия Бойко проголосовали бы 6,2% опрошенных, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко — 5,6%.