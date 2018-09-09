В Австрии перевернулся трактор с прицепом

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. По меньше мере 13 человек пострадали в результате падения трактора с прицепом для пассажиров в федеральной земле Нижняя Австрия на северо-востоке страны, сообщает газета Kleine Zeitung со ссылкой на спасательные службы.

По данным полиции, инцидент произошел в субботу вечером в коммуне Альхартсберг, вероятно, во время празднований. На место происшествия прибыли спасательные вертолеты, кроме того Красный Крест предоставил машины скорой помощи.

Во время происшествия в прицепе трактора находилось 14 человек. По данным сотрудников Красного Креста, семь человек получили легкие травмы, шесть – тяжелые. Среди пострадавших были только женщины, в том числе беременные. Все они были доставлены в больницы. Причина аварии пока не установлена.