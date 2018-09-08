Власти Турции повышают цены на билеты в самые известные музеи

АНКАРА, 8 сен — РИА Новости, Алена Палажченко. Министерство культуры и туризма Турции повышает с 1 октября стоимость входных билетов в 55 крупнейших турецких музеев на 20-50%, свидетельствует имеющийся в распоряжении РИА Новости изданный ведомством циркуляр.
Представители туристического сектора Турции выступили в соцсетях против данного распоряжения, мотивируя это тем, что пакеты туров сформированы и распроданы заранее. По мнению представителей турсектора, неожиданное повышение цен в музеи до конца туристического сезона вызовет недовольство туристов, оплативших заранее пакетные туры, а также станет причиной непредвиденных расходов турагентств.