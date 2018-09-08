Ципрас пообещал не сокращать пенсии и уменьшить налоги

АФИНЫ, 8 сен — РИА Новости, Геннадий Мельник. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что правительство намерено обеспечить все согласованные с кредиторами бюджетные цели без сокращения пенсий, как того требует Международный валютный фонд, и в то же время значительно облегчить налоговое бремя.

"Мы абсолютно уверены, что в 2019 году мы добьемся первичного профицита в 3,5% без снижения пенсий", — сказал премьер, выступая с программной речью на 83-й Международной выставке в Салониках (TIF).

"Большая борьба сейчас идет вокруг того, будут ли реализованы или нет меры, которые требует МВФ на 2019 год", — сказал Ципрас. "По имеющимся данным и по прогнозам на 2019 год, мнение и аргументы МВФ не подтвердились", — подчеркнул премьер под аплодисменты зала.

"Эту позицию, после проверки статистических данных в предстоящий период, мы объясним нашим европейским партнерам в Европейской комиссии. Мы представим, как все страны еврозоны, в середине октября бюджет на 2019 год", — сказал он.

По словам премьера, партнеры Греции рады за новую бюджетную реальность, но предстоит объяснить им, что новые меры экономии не нужны финансово и лишь помешают росту экономики.

Греция с 2010 года получала кредиты от группы международных кредиторов в обмен на реформы. В рамках программ финансовой помощи правительство Греции обязалось с 2019 года провести очередное сокращение пенсий. Эта крайне непопулярная мера вызывает критику во всем обществе.

Ципрас заявил, что после выхода из программ помощи каждый гражданин почувствует улучшение жизни.

В 2019 году будет повышена минимальная зарплата, до конца этого года сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие, судьи и ученые получат выплаты в размере 1 миллиарда евро. До конца 2018 года правительство примет закон о постепенном сокращении налога на недвижимость – на 50% для 1,2 миллиона бедных домовладений и на 30% — для средних. В то же время изменится и структура налога, чтобы он стал более справедливым, сказал Ципрас.

Ципрас объявил, что с 2019 года уменьшатся страховые взносы для людей свободных профессий с доходом более 7000 евро, а также для фермеров.

Сокращение налогов коснется сотен тысяч людей свободных профессий, врачей, юристов, инженеров и фермеров и увеличит их доход, сказал премьер.

Он пообещал также ежемесячные субсидии от 70 до 200 евро на содержание жилья для 300 тысяч семей с низкими доходами.