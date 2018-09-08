Ципрас пообещал не сокращать пенсии и уменьшить налоги

АФИНЫ, 8 сен — РИА Новости, Геннадий Мельник. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что правительство намерено обеспечить все согласованные с кредиторами бюджетные цели без сокращения пенсий, как того требует Международный валютный фонд, и в то же время значительно облегчить налоговое бремя.
"Большая борьба сейчас идет вокруг того, будут ли реализованы или нет меры, которые требует МВФ на 2019 год", — сказал Ципрас. "По имеющимся данным и по прогнозам на 2019 год, мнение и аргументы МВФ не подтвердились", — подчеркнул премьер под аплодисменты зала.
"Эту позицию, после проверки статистических данных в предстоящий период, мы объясним нашим европейским партнерам в Европейской комиссии. Мы представим, как все страны еврозоны, в середине октября бюджет на 2019 год", — сказал он.
Греция с 2010 года получала кредиты от группы международных кредиторов в обмен на реформы. В рамках программ финансовой помощи правительство Греции обязалось с 2019 года провести очередное сокращение пенсий. Эта крайне непопулярная мера вызывает критику во всем обществе.
Ципрас заявил, что после выхода из программ помощи каждый гражданин почувствует улучшение жизни.
Ципрас объявил, что с 2019 года уменьшатся страховые взносы для людей свободных профессий с доходом более 7000 евро, а также для фермеров.
Сокращение налогов коснется сотен тысяч людей свободных профессий, врачей, юристов, инженеров и фермеров и увеличит их доход, сказал премьер.
Он пообещал также ежемесячные субсидии от 70 до 200 евро на содержание жилья для 300 тысяч семей с низкими доходами.