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Ципрас пообещал не сокращать пенсии и уменьшить налоги

(обновлено: 22:40 08.09.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПремьер-министр Греции Алексис Ципрас. Архивное фотоПремьер-министр Греции Алексис Ципрас. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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АФИНЫ, 8 сен — РИА Новости, Геннадий Мельник. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что правительство намерено обеспечить все согласованные с кредиторами бюджетные цели без сокращения пенсий, как того требует Международный валютный фонд, и в то же время значительно облегчить налоговое бремя.

Акция протеста в Салониках. Архивное фото
© AFP 2018 / Sakis Mitrolidis
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"Мы абсолютно уверены, что в 2019 году мы добьемся первичного профицита в 3,5% без снижения пенсий", — сказал премьер, выступая с программной речью на 83-й Международной выставке в Салониках (TIF).

"Большая борьба сейчас идет вокруг того, будут ли реализованы или нет меры, которые требует МВФ на 2019 год", — сказал Ципрас. "По имеющимся данным и по прогнозам на 2019 год, мнение и аргументы МВФ не подтвердились", — подчеркнул премьер под аплодисменты зала.

"Эту позицию, после проверки статистических данных в предстоящий период, мы объясним нашим европейским партнерам в Европейской комиссии. Мы представим, как все страны еврозоны, в середине октября бюджет на 2019 год", — сказал он.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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По словам премьера, партнеры Греции рады за новую бюджетную реальность, но предстоит объяснить им, что новые меры экономии не нужны финансово и лишь помешают росту экономики.

Греция с 2010 года получала кредиты от группы международных кредиторов в обмен на реформы. В рамках программ финансовой помощи правительство Греции обязалось с 2019 года провести очередное сокращение пенсий. Эта крайне непопулярная мера вызывает критику во всем обществе.

Ципрас заявил, что после выхода из программ помощи каждый гражданин почувствует улучшение жизни.

На рынке города Кассандра в Греции. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В 2019 году будет повышена минимальная зарплата, до конца этого года сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие, судьи и ученые получат выплаты в размере 1 миллиарда евро. До конца 2018 года правительство примет закон о постепенном сокращении налога на недвижимость – на 50% для 1,2 миллиона бедных домовладений и на 30% — для средних. В то же время изменится и структура налога, чтобы он стал более справедливым, сказал Ципрас.

Ципрас объявил, что с 2019 года уменьшатся страховые взносы для людей свободных профессий с доходом более 7000 евро, а также для фермеров.

Сокращение налогов коснется сотен тысяч людей свободных профессий, врачей, юристов, инженеров и фермеров и увеличит их доход, сказал премьер.

Он пообещал также ежемесячные субсидии от 70 до 200 евро на содержание жилья для 300 тысяч семей с низкими доходами.

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В мире
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Популярные комментарииВсе комментарии
Мимо Шол
Уважаемый господин Ципрас, один вопрос: а за чей, собственно, счет предполагается весь это праздник жизни? Кто собирается все это финансировать? А?
22:53
08.09.2018
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