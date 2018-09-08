Украина готовит три удара по Донбассу, рассказали в ДНР

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин в интервью RT рассказал о ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.

Он напомнил, что ранее в ДНР узнали о планах ВСУ по формированию ударной группы для атаки на мариупольском направлении.

"Кулак" сформирован. Мы озвучивали численность, сколько находится в этом "кулаке", если можно так выразиться", — рассказал Басурин.

По его словам, Киев планирует "осуществить три удара".

"Два параллельных на юге — это Широкино и Коминтерново. И один отвлекающий — для этого специальная бригада прибыла, 128-я горно-пехотная — это в районе Тельманово, это севернее готовится", — подчеркнул представитель ДНР.

Длительность операции должна составить пять дней, заявил он. В республике не исключают, что Киев отменит операцию, так как замыслы ВСУ были раскрыты. Однако, по словам Басурина, стопроцентных гарантий этого нет.

В начале недели в ДНР рассказали о готовящейся Киевом наступательной операции на востоке страны. Как пояснил Басурин, общая численность соединений и воинских частей превышает 12 тысяч человек, а в состав группировки входят бригады морской пехоты, десантников, части горно-штурмовой бригады и мотопехотной бригады, огневую поддержку обеспечивает артиллерия. Итогом украинской операции должен стать выход на границу с Россией, отметили в ДНР.