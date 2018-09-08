Посольство России обвинило Лондон во "вбросах" по "делу Глушкова"

ЛОНДОН, 8 сен – РИА Новости, Мария Табак. Власти Великобритании отказываются от сотрудничества с РФ в расследовании смерти экс-замгендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова, вбрасывая в СМИ удобные для правительства тори версии, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне.
"Вынуждены констатировать, что официальный Лондон отказывается от сотрудничества в расследовании загадочной смерти 12 марта в Великобритании бывшего заместителя генерального директора "Аэрофлота" Николая Глушкова, вбрасывая в СМИ очередные версии, удобные для правительства консерваторов", — заявил пресс-секретарь посольства.
Ранее газета Guardian сообщила, что британская полиция в рамках расследования убийства Глушкова начала рассматривать версию о неудачной попытке его отравления в 2013 году. По данным издания, следствие полагает, что в ноябре 2013 года двое неизвестных мужчин из России предприняли попытку отравить Глушкова.
"Лондон идет по излюбленному пути засекречивания неудобных для властей фактов и уголовных дел, в которых так или иначе затрагиваются россияне. Примеров тому предостаточно: громкие дела Александра Литвиненко, Александра Перепиличного, Бориса Березовского, Сергея и Юлии Скрипалей. Эти истории объединяет то, что погибшие или пострадавшие россияне были так или иначе связаны с британскими спецслужбами. Иных объяснений закрытости и непоследовательности британской стороны просто нет", — указал пресс-секретарь российской дипмиссии.