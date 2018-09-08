Посольство России обвинило Лондон во "вбросах" по "делу Глушкова"

ЛОНДОН, 8 сен – РИА Новости, Мария Табак. Власти Великобритании отказываются от сотрудничества с РФ в расследовании смерти экс-замгендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова, вбрасывая в СМИ удобные для правительства тори версии, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне.

Николай Глушков, заочно приговоренный в России к восьми годам колонии за хищения у "Аэрофлота", умер в Лондоне в ночь на 13 марта. Скотланд-Ярд, сначала сообщив, что считает смерть мужчины "необъяснимой", позднее объявил, что Глушков погиб от удушения и что происшествие квалифицировано как убийство. В Следственном комитете РФ заявили о возбуждении уголовного дела по факту убийства в Лондоне Глушкова. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Москва не приемлет попытки Лондона засекретить ход расследования убийства Глушкова и призывает Лондон к предметному и ответственному взаимодействию с российскими правоохранительными органами.

"Вынуждены констатировать, что официальный Лондон отказывается от сотрудничества в расследовании загадочной смерти 12 марта в Великобритании бывшего заместителя генерального директора "Аэрофлота" Николая Глушкова, вбрасывая в СМИ очередные версии, удобные для правительства консерваторов", — заявил пресс-секретарь посольства.

Ранее газета Guardian сообщила, что британская полиция в рамках расследования убийства Глушкова начала рассматривать версию о неудачной попытке его отравления в 2013 году. По данным издания, следствие полагает, что в ноябре 2013 года двое неизвестных мужчин из России предприняли попытку отравить Глушкова.

"Британская пресса нас отсылает к событиям пятилетней давности, которые явно не имеют никакого отношения к гибели российского гражданина. Посольство неоднократно направляло ноты в Форин-офис, а также передало в МВД Великобритании официальный запрос Генеральной прокуратуры РФ о правовой помощи по уголовному делу о смерти Николая Глушкова. Ответа до сих пор нет. Мы вновь сталкиваемся с невыполнением британцами своих обязательств по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года", — указал представитель посольства.

"Лондон идет по излюбленному пути засекречивания неудобных для властей фактов и уголовных дел, в которых так или иначе затрагиваются россияне. Примеров тому предостаточно: громкие дела Александра Литвиненко, Александра Перепиличного, Бориса Березовского, Сергея и Юлии Скрипалей. Эти истории объединяет то, что погибшие или пострадавшие россияне были так или иначе связаны с британскими спецслужбами. Иных объяснений закрытости и непоследовательности британской стороны просто нет", — указал пресс-секретарь российской дипмиссии.