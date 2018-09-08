В ДНР утвердили начало избирательного процесса в республике

ДОНЕЦК, 8 сен — РИА Новости. В самопровозглашенной Донецкой народной республике состоялось первое заседание ЦИК, на котором утвердили начало избирательного процесса на выборах главы ДНР и депутатов парламента, говорится в сообщении на официальном сайте ДНР.

"Сегодня, 8 сентября, в столице республики состоялось первое заседание Центральной избирательной комиссии в новом составе. На повестку дня были вынесены три вопроса, касающиеся избрания председателя комиссии, его заместителя, прекращения полномочий членов ЦИК предыдущего состава, а также начала избирательного процесса", — говорится в сообщении.

Отмечается, что "в ходе заседания члены Комиссии рассмотрели все вопросы, вынесенные на повестку дня, и приняли соответствующие решения по каждому из них". "Также было утверждено начало избирательного процесса на основании постановления Народного Совета ДНР о назначении внеочередных выборов главы ДНР и очередных выборов депутатов", — говорится в сообщении.

Председателем ЦИК была избрана Ольга Позднякова, кандидатуру которой предложил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин накануне. Полномочия членов ЦИК предыдущего состава были прекращены на основании назначения нового состава постановлением Народного Совета ДНР и решения о назначении врио главы ДНР.