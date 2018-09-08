В Мексике главу муниципалитета ранили перед принесением присяги

МЕХИКО, 8 сен – РИА Новости. Избранный глава муниципалитета Гомес-Фариас в мексиканском штате Чиуауа Блас Хуан Годинес был серьезно ранен перед принесением присяги на этом посту.

Как сообщает портал Excelsior , преступление было совершено в пятницу в медицинском кабинете Годинеса, где он принимает пациентов (по профессии он врач). Преступник вошел в помещение и выстрелил избранному главе администрации в голову. В итоге Годинес получил тяжелое ранение и был доставлен в город Куаутемок. После операции его планируют перевести в госпиталь города Чиуауа. Сейчас состояние раненого оценивается как тяжелое.

Церемония присяги Годинеса на посту главы администрации была запланирована на вечер субботы. Примечательно, что свое решение выдвинуться на пост главы Гомес-Фариаса Годинес принял после того, как группа вооруженных бандитов в 2017 году похитила его отца, также врача. С тех пор его местонахождение неизвестно.