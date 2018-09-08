Ведущие иракские политики требуют отставки премьера из-за ситуации в Басре

КАИР, 8 сен — РИА Новости. Избирательный блок "Саирун", лидером которого является популярный шиитский богослов Муктада ас-Садр, потребовал от премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади уйти в отставку на фоне эскалации ситуации в Басре, сообщает телеканал "ас-Сумария" со ссылкой на заявление движения.

К призыву блока "Саирун", набравшего большинство голосов на прошедших в мае парламентских выборах, присоединился и избирательный блок "Фатх", занявший второе место в ходе голосования.

Сообщения о требовании отставки действующего премьера и его кабинета последовали вслед за прошедшим в субботу экстренным заседанием Совета представителей Ирака (парламента), посвященным ситуации в Басре.

Иракская Басра с понедельника охвачена беспорядками. За эти дни тысячи демонстрантов, требующих от властей улучшения ситуации со снабжением города чистой питьевой водой и электричеством, проводят бессрочные акции протеста, выливающиеся в столкновения с силовиками.

Во вторник и среду разгневанные демонстранты подожгли здания администрации провинции и городской администрации. Армейские части, которым было поручено навести порядок в портовом городе, во время разгона протестующих использовали слезоточивый газ и огнестрельное оружие. Есть погибшие и раненые в ходе беспорядков. Сообщается также, что демонстранты заблокировали работу крупнейшего порта страны Умм-Каср, расположенного поблизости от Басры.

В четверг вечером демонстранты в Басре подожгли офисы проиранских политических партий и движений, а в пятницу — иранское консульство и один из президентских дворцов в центре города. Также демонстранты прорвались на территорию нефтяного месторождения "Западная Курна-2" неподалеку от города, избили полицейских, но сотрудники предприятия не пострадали. Парламент Ирака проведет в субботу чрезвычайное заседание в связи с протестами, вновь охватившими город.

Силы безопасности иракской Басры объявили о введение в городе комендантского часа с 16.00 субботы (совпадает с московским).