В МИД рассказали об обстановке в районе нефтегазовых объектов на юге Ирака

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Обстановка в районе генконсульства РФ в Басре, а также вокруг нефтегазовых объектов, на которых работают представители российских компаний, контролируется иракскими силовыми структурами, сообщил МИД РФ.
"По информации из генконсульства России в Басре, обстановка в районе этого росзагранучреждения, а также вокруг нефтегазовых объектов, на которых работают представители российских компаний, контролируется иракскими силовыми структурами", — сообщил МИД.
Акции протеста вызваны недовольством населения высоким уровнем безработицы и плохим состоянием социальной инфраструктуры. Они усилились после перебоев с подачей электричества и массового отравления питьевой водой, что, по данным местных властей, привело к госпитализации более 6 тысяч человек.