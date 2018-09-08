В МИД рассказали об обстановке в районе нефтегазовых объектов на юге Ирака

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Обстановка в районе генконсульства РФ в Басре, а также вокруг нефтегазовых объектов, на которых работают представители российских компаний, контролируется иракскими силовыми структурами, сообщил МИД РФ.

По сообщениям СМИ, в южной иракской провинции Басра в последние дни возобновились массовые беспорядки, в ходе которых погибли десять человек, пострадали более ста. Протестующие блокировали работу порта Умм-Каср и перекрыли автомагистраль Багдад-Басра, сожгли несколько зданий региональной администрации и телевизионных каналов, штаб-квартиры ряда политических партий, а 7 сентября – здание иранского консульства. Сейчас в городе действует комендантский час.

"По информации из генконсульства России в Басре, обстановка в районе этого росзагранучреждения, а также вокруг нефтегазовых объектов, на которых работают представители российских компаний, контролируется иракскими силовыми структурами", — сообщил МИД.

Акции протеста вызваны недовольством населения высоким уровнем безработицы и плохим состоянием социальной инфраструктуры. Они усилились после перебоев с подачей электричества и массового отравления питьевой водой, что, по данным местных властей, привело к госпитализации более 6 тысяч человек.