Вучич рассказал, что проигнорировал сигналы из США перед поездкой в Косово

БЕЛГРАД, 8 сен – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич рассказал в ходе поездки в Косово и Метохию, что проигнорировал накануне сообщения из США, но оповестил представителей ЕС о своих планах посетить ранее запрещенные к посещению косовско-албанскими властями объекты.

Глава МИД самопровозглашенной республики Косово Бехджет Пацолли сообщил в ночь на субботу, что косовско-албанские власти были вынуждены под давлением США и ЕС разрешить президенту Сербии посетить все ранее запрещенные объекты на севере края, включая стратегическое аккумуляционное озеро "Газиводе" и прилежащую ГЭС.

В ходе брифинга на плотине искусственного Газиводского озера, с посещения которого Вучич начал свою поездку в субботу, он ответил на вопрос хорватского журналиста о том, вел ли переговоры с США и ЕС о предстоящем визите в Косово. Сербский президент отметил, что свое решение о плане поездки он сообщил только руководству ЕС в Брюсселе в пятницу.

"Ни с кем из США я не был в контакте… Мне присылали сообщения, но я на них не отвечаю. Не люблю отвечать на сообщения", — заявил Вучич. Трансляцию вел национальный телеканал.

"Очень рад, что вы, хорваты, этим заинтересовались. Вижу, что я продолжаю быть главной звездой в хорватских СМИ. Не бойтесь, не буду выдвигать у вас свою кандидатуру. Но хочу сказать, что вчера в разговоре в Брюсселе прямо сообщил (главе дипломатии ЕС) Федерике Могерини, что еду на Косово и на Газиводе", — добавил президент Сербии.

Председатель парламента самопровозглашенной республики Косово Кадри Весели заявил в четверг, что имеющееся разрешение косовско-албанских властей на поездку в край Вучича может быть отозвано, если Приштина сочтет ее "угрозой стабильности". На заявление Весели отреагировали главы МВД и МИД Сербии Небойша Стефанович и Ивица Дачич, которые потребовали от косовско-албанских властей не устраивать провокаций в ходе поездки и предупредили Приштину, "чтобы не играла с огнем". Стефанович пообещал обеспечивать безопасность Вучича в поездке, но не стал раскрывать предпринимаемых сербскими органами мер. Перед тем он подтвердил приказ президента о прекращении коммуникации силовых структур Сербии с полицией самопровозглашенной республики Косово и контингентом под эгидой НАТО в отношении поездки.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Власти Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году были вынуждены начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются Брюссельское соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин, подписанное сторонами в августе 2015 года. Последний данный Брюсселем срок для выполнения данных соглашений — 4 августа — не был соблюден Приштиной, что привело к росту напряженности в Косово.